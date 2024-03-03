Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

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Средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Также в ночь на 3 марта в Крыму временно ограничили движение по трассе «Таврида» в направлении города Керчи в районе Феодосии.
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Ювелина Бернст