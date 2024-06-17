На трассе ЮЛА в Подмосковье построят более 60 развязок и путепроводов

Южно-Лыткаринскую автодорогу возводят на территории пяти городских округов Московской области, на трассе протяжённостью 45 км построят свыше 60 искусственных сооружений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На трассе ЮЛА построят более 60 искусственных дорожных сооружений, в том числе 27 путепроводов, десять мостов, пять пешеходных переходов и два биоперехода для животных. Одним из главных сооружений станет мост через Москва-реку, который свяжет Лыткарино и Ленинский округа», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что основные работы по строительству этого моста уже завершены, сейчас проводится гидроизоляция объекта.
Южно-Лыткаринская автодорога возводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение по участкам планируется открыть уже к концу 2024 года.
Читайте также:
Пять переходов через ж/д пути в Подмосковье оборудуют площадками-накопителями
В Можайском округе запретят транзитный проезд грузовиков в Калужскую область
В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров
Лев Каштанов