Пять переходов через ж/д пути в Подмосковье оборудуют площадками-накопителями

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Накопительные площадки S-образной формы обустроят на пяти одноуровневых пешеходных переходах через железнодорожные пути в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«Такие площадки-накопители увеличат обзор для пешеходов, а также позволят им при переходе сконцентрироваться на движении поездов, чтобы не оказаться на путях слишком близко от подвижного состава», — говорится в сообщении.Накопительные площадки появятся на переходах у станции Соколовская Ярославского направления, станции Бронницы Казанского направления, на 33-м км участка Пушкино-Софрино Ярославского направления, рядом со станцией Устиновка Рижского направления, а также на 35-м км участка Щербинка-Силикатная Курского направления.
Кроме того, несколько одноуровневых переходов оборудуют сферическими зеркалами, которые позволят пешеходам раньше увидеть приближение поезда.
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Лев Каштанов