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Пять переходов через ж/д пути в Подмосковье оборудуют площадками-накопителями

17 июня 2024, 14:18
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Накопительные площадки S-образной формы обустроят на пяти одноуровневых пешеходных переходах через железнодорожные пути в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«Такие площадки-накопители увеличат обзор для пешеходов, а также позволят им при переходе сконцентрироваться на движении поездов, чтобы не оказаться на путях слишком близко от подвижного состава», — говорится в сообщении.
Накопительные площадки появятся на переходах у станции Соколовская Ярославского направления, станции Бронницы Казанского направления, на 33-м км участка Пушкино-Софрино Ярославского направления, рядом со станцией Устиновка Рижского направления, а также на 35-м км участка Щербинка-Силикатная Курского направления.



Кроме того, несколько одноуровневых переходов оборудуют сферическими зеркалами, которые позволят пешеходам раньше увидеть приближение поезда.

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Парки Подмосковья приняли за неделю 2 млн посетителей
17 июня 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 2 миллионов человек побывали в парках Московской области за неделю с 10 по 16 июня, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Общее количество посетителей составило 2 млн. При этом в субботу, 15 июня, в парках региона побывали свыше 388 тысяч человек, а всего за выходные там насчитали более 768 тысяч посетителей», — говорится в сообщении.
Самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который посетили 93 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках с 51 тысячей посетителей. Замыкает топ-3 недельной посещаемости Центральный парк в Пушкинском округе: там побывали 49 тысяч человек. Кроме того, больше 40 тысяч посетителей собрали парк Мира в Мытищах, парк Кривякино в Воскресенске и Сестрорецкий парк в Клину.

В министерстве напомнили, что всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха.

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#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, во сколько обойдётся свадьба в Москве в 2024 году
Стоимость свадьбы в Москве выросла за год на 15%
17 июня 2024, 14:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Стоимость проведения свадьбы в Москве увеличилась на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.
«Организация небольшой бюджетной свадьбы на 20 человек с фуршетом и небольшой развлекательной программой обойдется примерно в 300 тыс. руб. Стоимость проведения свадьбы на 50 человек среднего уровня с хорошей площадкой, банкетом, оформлением, разнообразной программой начинается от 1,5 млн руб. Масштабная свадьба на 100 человек с роскошным оформлением, медийными ведущими, популярными артистами, изысканным меню может стоить в районе 10 млн рублей», — рассказал Мирошников Агентству городских новостей «Москва».

Он уточнил, что предела стоимости праздника нет. При этом по сравнению с прошлым годом стоимость мероприятия выросла на 10–15%. Увеличились гонорары артистов, цены на меню ресторана, а также аренда площадок. При этом за последние пять лет рост стоимости некоторых позиций превысил 50%.

По словам Мирошникова, москвичи в последнее время отмечают свадьбу в узком семейном кругу. В текущем году, модно выбирать необычные локации для торжества с лёгкой развлекательной программой и стильным оформлением. Молодожёны стараются сделать красивые приглашения, оригинально оформить место проведения праздника и подготовить подарки для гостей.

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Приступ на бойне и тысячи раненых: события в Турции на Курбан-байрам, как проходило жертвоприношение
В Турции 16 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях в Курбан-байрам: что известно
17 июня 2024, 14:32

Фото: istock / Grape_vein

При жертвоприношениях во время празднования Курбан-байрама в Турции пострадали более 16 тысяч человек. Что стало причиной массового травмирования и как проходит религиозный обряд в исламской культуре расскажет редакция «Радио 1».

Когда и как отмечают Курбан-Байрам


В 2024 году мусульмане отмечают Курбан-Байрам с 16 по 20 июня. Церемонии начинаются ранним утром. Сперва необходимо совершить полное омовение, а после этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей. Далее мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю молитву. Ближе к вечеру устраиваются жертвоприношения, накрываются столы. Праздник принято отмечать в кругу близких.

Как правильно провести обряд жертвоприношения


Жертвоприношение в исламе является одним из важнейших религиозных обрядов. Этот акт выполняют в рамках праздника Курбан-байрам. Перед началом ритуала животному закрывают уши и глаза. На месте обряда его кладут на левый бок. После прочтения молитвы животному перерезают три артерии на шее, а затем выпускают кровь в яму.

Точить ножи или совершать ритуал на глазах других животных строго запрещено.


Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения



Какой скот приносят в жертву на Курбан-байрам


В качестве жертвы используют двухлетних коров, быков, баранов, овец, а также пятилетних верблюдов. Животное должно быть здоровым, без каких-либо недостатков. На праздник нельзя приносить в жертву больное и слабое животное. Запрещено резать стерилизованных, беременных коров или овец, или тех, у которых отсутствуют части тела или имеются видимые недуги.

Кому можно делать жертвоприношение


Обряд жертвоприношения обязателен для всех мусульман, кто достиг совершеннолетия. Традиции предусматривают помощь второго лица, если человек не может самостоятельно справиться с животным. Овца и коза забиваются от имени одного человека. Верблюда и быка можно заколоть от имени одного человека или от имени семи человек.


Как распоряжаются мясом жертвенного животного


Верующие мусульмане обязаны раздать часть мяса жертвенного животного бедным и нуждающимся. Важно, чтобы доля, отданная в качестве милостыни, не была слишком маленькой, и чтобы мясо было передано в сыром виде. Запрещено передавать части жертвенного животного богатым людям, при этом разрешено угощать их и передавать им его в виде подарка.

В Турции на Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек


В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Кодж. По его словам, причиной травмирования стало то, животных режут непрофессионалы.

Больше всего раненых зафиксировали в Анкаре — 1274 человека. 840 граждан пострадали в Стамбуле, 416 — в Измире. Кроме того, в Стамбуле один человек скончался от сердечного приступа на бойне.

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Воробьёв доложил президенту РФ о модернизации ЖКХ в регионе
17 июня 2024, 14:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил о ситуации с отоплением в регионе.
В настоящий момент на территории всей Московской области проводится модернизация системы ЖКХ к следующему отопительному сезону.

«В целом ситуация у нас стабильная. Зимой Вы, помните, помогали с рядом моментов, связанных с теплоснабжением, и сегодня я принёс также письмо, которое считаю важным обсудить с Вами. А что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Модернизация теплоснабжения затронет порядка 60 процентов населения.

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Губернатор Московской области встретился с Владимиром Путиным
17 июня 2024, 14:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На деловой встрече губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент РФ Владимир Путин обсудили развитие Подмосковья.
В рамках встречи был поднят вопрос помощи бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.

«Особое внимание мы сейчас, конечно, уделяем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы защищают нашу страну. Целый блок мероприятий мы предусматриваем: и с семьями, и поддержка в детские сады, путёвки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях. Раскрепление даёт нам возможность стараться выполнить все запросы семьи. Понимаем, что это важно», — доложил губернатор Андрей Воробьёв.

На сегодняшний день с начала года в Московской области была оказана помощь 12 тысячам бойцам СВО и их семьям по различным вопросам.

Также Подмосковье активно помогает жителям на новых территориях. Совместно с федеральными проектами в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой области ведется строительство и ремонт школ, детских садов и всей необходимой для жизни инфраструктуры.

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Власти сообщили о состоянии десятков госпитализированных с ботулизмом москвичей
Вице-мэр Москвы Ракова: 30 москвичей с ботулизмом находятся в реанимации
17 июня 2024, 14:05

Фото: iStock/sudok1

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в Москве 30 человек находятся в реанимации с симптомами ботулизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что всего в Москве с симптомами отравления в медицинские учреждения обратился 121 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. На фоне обострившейся ситуации сервис «Кухня на районе» объявил о временной приостановке работы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сотрудники СК провели обыски в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.

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#москва
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Жители Подмосковья могут принять участие в проекте по благоустройству
17 июня 2024, 13:32

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Жители Подмосковья могут присоединиться к проекту по благоустройству городской среды. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Второй Всероссийский конкурс детей и молодёжи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания» стартовал в регионе.

«Конкурс направлен на стимулирование активного участия граждан в процессе создания комфортных условий для жизни в городах, а также на содействие ранней профессиональной ориентации, популяризации профессий в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, строительства, архитектуры среди детей и молодёжи», — поделились в пресс-службе.

Подать заявку на участие могут все желающие от 10 до 30 лет. Заочный этап конкурса продлится ноябрь, а финальный этап состоится в декабре.

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#благоустройство
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В Можайском округе запретят транзитный проезд грузовиков в Калужскую область
17 июня 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Транзитный проезд грузового транспорта через региональную дорогу «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» перекроют в Можайском округе, запрет начнёт действовать с 26 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Транзит для грузовиков будет закрыт на участке с 39,6 по 43,9 км. Объехать перекрытый участок можно будет по автодорогам «Москва – Дорохово – Балабаново» и «Москва – Вязьма – Юхнов», — говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда, а также быть внимательными за рулём и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Московской области оптимизировали работу шести светофоров на трёх шоссе — Фряновском, Борисовском и Носовихинском.

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#минтранс мо
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#перекрытие
#грузовик
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«Укреплять отношения с близкими»: гороскоп для всех знаков зодиака с 17 по 23 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 17 по 23 июня
17 июня 2024, 13:25

Фото: istockphoto/scaliger

На этой неделе благоприятно загадать желание. Сделать это лучше в день летнего Солнцестояния, в самый длинный день в году 20 июня.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 17 по 23 июня и рассказала, что ждать от предстоящей недели.

В Полнолуние в Козероге, которое состоится 22 июня больше времени надо уделить семье. На протяжении всей неделе желательно быть обаятельными, изящными в выражении своих мыслей. Спокойствие и добродушие, глубина общения, эмоциональная близость и доверие станут очень важны.

Повышается чувствительность к эмоциям, появляется желание опекать, заботиться и защищать. Хорошо укреплять отношения с родными и близкими людьми. Надёжность родственных связей благоприятна.

Хорошее время для того, чтобы проанализировать свои опыт. Оставить для себя нужно те навыки, которые дали результат и отказаться от тех, которые не ведут к успеху. Пессимизм надо исключить. Лучше понять, что на данный момент уже сделали всё, что смогли.

Благоприятна ответственность и реализм.

Также необходимо прислушаться к своим эмоциям. Нужна гармония между разумом и чувствами. Крайне важны внутренние ощущения, а не только сухие факты и действительность. Поэтому полезно направить своё мышление на то, что вы ощущаете. И держать таким образом равновесие между разумом и чувствами. Важно себя похвалить и составить список своих достижений.

В деловой сфере надо полагаться на партнёрство. Именно благодаря такому подходу можно стать успешнее. Самостоятельный путь будет более трудным и менее продуктивным. В любви может проявиться ранимость. Лучше не пренебрегать чувствами партнёра.

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Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овну желательно проявить дипломатию и не впадать в крайности. Действовать надо медленно, не агрессивно, но целеустремлённо

Тельцу необходимо преодолеть лень. Ему важно начать движение к желаемому. Постепенно начнут появляться первые результаты.

Близнецам важно проявить деловитость и не быть предвзятыми. Полезно воспользоваться записной книжкой и фиксировать планы, мысли, своё настроение.

Рак станет нежнее и будет больше интереса проявлять к любимым и значимым людям. Умение доверительно выслушать расположит собеседника.

Лев должен быть реалистом. Мечтательность и фантазии могут отвлекать и помешать и в делах, и в любви.

Деве важно верить в себя. Она почувствует прилив сил. Её ждут интересные знакомства и приятные встречи.

Весы станут романтичнее и нежнее. Они захотят заботы. Хорошо проявить сентиментальность.

Скорпиону поможет общительность, дружелюбность и опыт работы в команде.

Стрельцу надо отдохнуть и высыпаться. Ему важно наладить распорядок дня и не переутомляться.

У Козерога наступают хорошие дни для интеллектуальной работы. Ему полезно читать, изучать новое и быть любознательным.

Водолей станет популярнее. Его похвалят и восхитятся его лучшими чертами характера.

Рыбам благоприятно стать активнее, инициативнее и увереннее в себе. Их предприимчивость и деловой подход помогут в карьере.

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