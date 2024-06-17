В Можайском округе запретят транзитный проезд грузовиков в Калужскую область

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Транзитный проезд грузового транспорта через региональную дорогу «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» перекроют в Можайском округе, запрет начнёт действовать с 26 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Транзит для грузовиков будет закрыт на участке с 39,6 по 43,9 км. Объехать перекрытый участок можно будет по автодорогам «Москва – Дорохово – Балабаново» и «Москва – Вязьма – Юхнов», — говорится в сообщении.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда, а также быть внимательными за рулём и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Московской области оптимизировали работу шести светофоров на трёх шоссе — Фряновском, Борисовском и Носовихинском.
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