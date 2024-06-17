В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работу шести светофоров, регулирующих проезд по трем шоссе в Московской области, оптимизировали на прошлой неделе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, в Щёлкове отладили работу трёх пешеходных светофоров на Фряновском шоссе: у дома №130, автобусной остановки «Фабрика» и у поворота на школу №27. В Серпухове режим работы светофоров поменяли на Борисовском шоссе — на пересечении с улицей Мишина», — говорится в сообщении.Кроме того, были отрегулированы два светофора на Носовихинском шоссе в городе Электроугли: на перекрёстках с трассой М-12 и с улицей Малое Васильево. В результате оптимизации работы светофоров время проезда по всем трём шоссе было увеличено.
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