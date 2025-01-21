В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На безопасность дорожного движения влияет не только соблюдение ПДД, но и обустройство дорог. В Подмосковье ведётся комплексная работа в этом направлении, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Там подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения на дорогах региона с 2019 по 2024 годы. Его реализовали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
По его словам, за это время лет в Подмосковье построили 720 км тротуаров и 415 км линий наружного освещения, оптимизировали движение более чем в 1 тыс. местах, установили свыше 1,2 тыс. новых светофоров, обустроили более 550 км ограждений разного типа и 2,5 тыс. «лежачих полицейских», организовали 600 пешеходных переходов в местах, где люди привыкли пересекать дорогу. 5,3 тыс. переходов оборудовали подсветкой.
Помимо этого, каждый сезон в Подмосковье ремонтируют дорожное покрытие, обновляют знаки, разметку, устанавливают остановочные павильоны, катафоты, организуют дублирующую подсветку светофоров.
В 2025 году работа по повышению безопасности продолжится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это преемник нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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«Особое внимание обращаем на потенциальные места аварийности. Каждое ДТП с пострадавшими рассматривается на комиссии, вырабатывается комплекс мероприятий, чтобы не допустить его повторения. Формируются планы по обустройству дорог элементами безопасности. Благодаря такому системному подходу в Подмосковье за шесть лет удалось снизить аварийность и число смертей в ДТП почти на 30%», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
По его словам, за это время лет в Подмосковье построили 720 км тротуаров и 415 км линий наружного освещения, оптимизировали движение более чем в 1 тыс. местах, установили свыше 1,2 тыс. новых светофоров, обустроили более 550 км ограждений разного типа и 2,5 тыс. «лежачих полицейских», организовали 600 пешеходных переходов в местах, где люди привыкли пересекать дорогу. 5,3 тыс. переходов оборудовали подсветкой.
Помимо этого, каждый сезон в Подмосковье ремонтируют дорожное покрытие, обновляют знаки, разметку, устанавливают остановочные павильоны, катафоты, организуют дублирующую подсветку светофоров.
В 2025 году работа по повышению безопасности продолжится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это преемник нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская