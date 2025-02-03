На трёх подмосковных дорогах починили искусственные неровности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах Московской области — в Жуковском, Коломне и Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы по восстановлению искусственных неровностей провели на улице Мичурина в Жуковском, на улице Астахова в Коломне и в квартале Свистуха микрорайона Клязьма-Старбеево в округе Химки», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами, а также там, где водители регулярно нарушают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрёстках.
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