В 40 городах Подмосковья пассажирам МЖД напомнили правила безопасности

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На железнодорожных станциях в 40 городских округах Подмосковья одновременно провели масштабную акцию «Сохрани себе жизнь». В ней приняли участие волонтёры, представители регионального Минтранса, администраций муниципалитетов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, сообщили в пресс-службе министерства.
«Жителям и гостям региона рассказали о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали около 3 тыс. информационных листовок. Железная дорога — место повышенной опасности. С начала года в Подмосковье на путях погибли 18 человек. Для профилактики травматизма на подмосковных станциях проводят обустройство элементов безопасности, а также дежурства и рейды. Более сотни волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений», – говорится в сообщениях.Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подобные акции на железной дороге в Подмосковье проходят регулярно. Нынешняя стала шестой.
В подмосковном Минтрансе призвали соблюдать правила безопасности на станциях и платформах – не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, ждать поезд на платформе за ограничительной линией, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
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Лора Луганская