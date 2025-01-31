В 40 городах Подмосковья пассажирам МЖД напомнили правила безопасности

В редакцию «Радио 1» обратились читатели, рассказав свою неприятную историю: пару дней назад в центре Москвы их, передвигающихся на такси, остановили полицейские и стали с ног до головы обыскивать. Они аргументировали это тем, что проводится «операция по отслеживанию запрещенных веществ». Однако рядом не было понятых и не велась видеосъемка. Ошеломленные поведением стражей порядка читатели растерялись и не знали, как себя вести.