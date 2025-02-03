Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным

Видео: пресс-служба Минтранса МО
Тестовый режим эксплуатации Мытищинской скоростной хорды завершился. На новой автодороге ввели платный проезд, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Система взимания платы организована по принципу «свободного потока» – для оплаты проезда не нужно останавливаться. Она будет осуществляться по номеру автомобиля на сайте оператора трассы – компании «Транстолл». Оплатить поездку можно и с помощью транспондеров.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
На сайте оператора в ближайшие дни появится возможность регистрации в личном кабинете, где можно заранее пополнять лицевой счёт для автоматических списаний при проезде по трассе. Это удобно для тех, кто пользуется дорогой регулярно.
16-километровая Мытищинская скоростная хорда была открыта 17 декабря. Дорога включает шесть транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов, а также 27 съездов. Она выступает дублёром МКАД, связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе. Проезд по МСХ значительно сокращает время в пути.
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«Оплачивать проезд нужно только за пройденный маршрут. Автодорога поделена на пять участков. В течение пять дней после поездки необходимо зайти на сайт, заполнить простую форму по кнопке «Быстрая оплата», введя номер автомобиля. Система автоматически посчитает пройденные участки дороги и отобразит сумму к оплате. При нарушении пятидневного срока будет взиматься административный штраф», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
На сайте оператора в ближайшие дни появится возможность регистрации в личном кабинете, где можно заранее пополнять лицевой счёт для автоматических списаний при проезде по трассе. Это удобно для тех, кто пользуется дорогой регулярно.
16-километровая Мытищинская скоростная хорда была открыта 17 декабря. Дорога включает шесть транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов, а также 27 съездов. Она выступает дублёром МКАД, связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе. Проезд по МСХ значительно сокращает время в пути.
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Лора Луганская