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На трёх шоссе Подмосковья оптимизировали работу светофоров

10 июня 2024, 11:10

Видео: МТДИ МО

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Пропускную способность четырёх перекрёстков на трёх шоссе в Московской области улучшили благодаря изменению режима работы светофоров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы были проведены в Ленинском округе, Домодедове и Мытищах. В частности, в Ленинском округе про просьбе жителей посёлка Боброво увеличили время выезда с Крымской улице на Расторгуевское шоссе в утренний час пик», — говорится в сообщении.
Кроме того, на четвёртом километре Домодедовского шоссе ввели утренний и вечерний режим для светофора у остановки «Щербинки». А в Мытищах для светофоров на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Комбиферма и на пересечении Пироговского шоссе с Угольной улицей ввели режим выходного дня.



Работы по оптимизации движения в Подмосковье продолжаются.

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В Подмосковье проверили безопасность 28 аттракционов
10 июня 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Специалисты Государственного технического надзора министерства экологии и природопользования Московской области проверили за неделю 28 аттракционов, расположенных в разных округах региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования. Во избежание несчастных случаев каждый аттракцион должен правильно обслуживаться и проходить проверку на исправность», — напомнил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
В министерстве отметили, что по результатам проверок никаких нарушений выявлено не было, все аттракционы получили разрешение на дальнейшую эксплуатацию.

На минувшей неделе в Московской области было проверено 50 аттракционов, все они также оказались полностью исправными.

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#подмосковье
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В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм
10 июня 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Освящение нового Александро-Невского храма состоялось в посёлке Ашукино Пушкинского городского округа — на территории Софринской бригады войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Храм был построен в память о военнослужащих нацгвардии, погибших при выполнении служебно-боевого долга. Освящение провёл архиерей Сергиево-Посадской епархии Кирилл, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский», — говорится в сообщении.
Кроме того, была освящена расположенная возле храма Феодоровская часовня.

В мероприятии приняли участие глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, его первый заместитель Андрей Морозов, депутаты Госдумы РФ Вячеслав Фомичев и Дмитрий Саблин, а также представители командования Росгвардии, родственники погибших и ветераны боевых действий.

После освящения собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим воинам и осмотрели экспозицию Музея боевой славы Софринской бригады.

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#храм
#рпц
#росгвардия
#пушкинский округ
#максим красноцветов
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«Много шутить и отдыхать на природе»: Гороскоп для всех знаков зодиака на грядущую неделю
10 июня 2024, 11:26

Фото: iStock/Peach_iStock

На этой неделе стоит попробовать повысить свои профессиональные качества, поделиться с близкими хорошим настроением и уделить время пешим прогулкам.
В беседе с «Радио 1» астролог Анна Лебеденко заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень. В любви нужно проявить чувство юмора и делиться друг с другом хорошим настроением. В вопросах здоровья полезны пешие прогулки и отдых на природе.

Лебеденко также поделилась прогнозом для всех знаков зодиака.

Овен успешно реализует свои дела. Сокровенные мечты ему лучше держать в тайне.

Тельцу желательно поучаствовать в благотворительности. Общее дело позволит реализовать стремление к заботе.

Близнецам надо заняться карьерой. Их ждёт повышение в должности или деловое предложение.

Раку захочется вести себя благородно. Он будет следовать своим ценностям и проявит доброту.

У Льва хороший период для наведения порядка в финансах. Вероятно получение прибыли.

Деве надо найти время на общение. Деловые и дружеские встречи откроют новые возможности.

Весы будут увлечены своими делами и успешно себя реализуют. На выходных важно побыть наедине с любимым человеком.

Скорпиону надо заняться наведением порядка дома и на рабочем месте. Хорошо провести неделю размеренно и спокойно.

Стрелец почувствует потребность в переменах. Он с оптимизмом сформирует новые цели для самореализации.

У Козерога улучшится благосостояние. Он станет увереннее в себе и счастливее.

Водолей будет энергичен. Приток сил и жизненной энергии заметно повлияют на его деловую активность.

Рыбам окажут помощь и поддержу покровители. Их будет сопровождать удача.

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#астролог
#гороскоп
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Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»
10 июня 2024, 10:59

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

85,5 тысяч школьников Подмосковья принимают участие в проекте «Умные каникулы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках проекта дети ходят на образовательные интенсивы и под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования.

«Сейчас занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по 5 образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному. Образовательный процесс продолжается, но в новом формате. Проект пришелся по душе и детям, и родителям – уже третий год подряд мы получаем положительные отзывы», – поделился первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

В общей сложности ​программа продлится до 29 июня.

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В Дубне ведётся обустройство велодорожек
10 июня 2024, 10:55

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Вело-пешеходный проект «Дубненская кругосветка» реализуют в подмосковном наукограде, сейчас работы по обустройству велодорожек ведутся одновременно в нескольких местах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Обустройство велодорожки идёт, в том числе, на Комсомольской набережной. Перед рабочими поставлена задача сделать этот участок максимально оперативно, чтобы не доставлять неудобства местным жителям», — говорится в сообщении.
Жители Дубны с интересом следят за строительством «кругосветки», которая соединит несколько районов города.

Ранее сообщалось, что установленный в Дубне памятник истребителю-перехватчику МиГ-25 готовят к обновлению. Истребитель МиГ-25 был разработан при участии сотрудников Дубненского машиностроительного завода. Памятник в Дубне был установлен по инициативе Героя Советского Союза Владимира Кондаурова.

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#дубна
#велодорожки
#строительство
#благоустройство
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В Серпуховском округе провели «выездную администрацию» с жителями
10 июня 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Большом Серпухове прошла «выездная администрация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятие прошло в школе № 19.

«Обсудили с жителями Ивановских Двориков планы по благоустройству микрорайона в 2024 году и провели традиционный приём населения. До конца июля заменим асфальтовое покрытие на дорогах, парковках и тротуарах на ул. Юбилейная, ул. Новая, ул. Химиков и Бульваре 65 лет Победы. Также в этом году обустраиваем в микрорайоне 3 парковки общей численностью на 125 машиномест. Ивановские Дворики один из наиболее густонаселённых микрорайонов нашего округа, поэтому продолжим работать над увеличением парковочных мест» — поделился глава городского округа Сергей Никитенко.

Кроме этого, в округе пройдет ремонт подъездов, замена освещения в городских парках и на площадках.

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#сергей никитенко
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Подмосковье вошло в топ-5 регионов-лидеров по социально-экономическому положению
10 июня 2024, 10:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область заняла пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России в 2023 году. Интегральный показатель региона составил 82,083. Лидерами рейтинга остались Москва (94,339) и Санкт-Петербург (89,025). Далее следуют Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.
«14-й по счёту ежегодный рейтинг социально-экономического положения регионов России подготовил Центр экономических исследований РИА Новости. Список построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально-экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Федерации», – говорится в сообщении.
Анализируемые показатели были разделены на четыре группы: показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Регионы-лидеры, входящие в топ-10, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга находится на высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов.

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#московская область
#рейтинг
#регионы
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Нейросеть помогла расшифровать архивные документы Подмосковья
10 июня 2024, 10:32

Фото: iStock/ipuwadol

Искусственный интеллект помогает с расшифровкой метрических книг Московской области, созданных до 1917 года, к услугам нейросети через платформу «Поиск по архивам» обратились уже более полутора миллионов раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тысяч страниц метрических книг из Центрального государственного архива Московской области. (…) На сервисе можно как посмотреть рукописные записи, так и прочесть их в формате обычных книг после расшифровки нейросетью», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Расшифровка документов XVIII — начала XX вв. проводится при помощи алгоритма оптического распознавания символов. Для того, чтобы найти нужную информацию, достаточно ввести имя человека, название населённого пункта или иные данные на сервисе «Поиск по архивам», и искусственный интеллект подберёт все связанные с этим документы.

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#московская область
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В Московской области ожидается средний уровень пожарной опасности
10 июня 2024, 09:53

Фото: istockphoto / Aleksander

В лесах Московской области в ближайшие дни ожидается третий класс пожарной опасности. О этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
С понедельника на территории лесничеств Московской области прогнозируют третий уровень пожароопасности.

«11 июня на большей части территории Московской области ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах лесничестве — II класс, в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности. 12 июня в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс пожарной опасности», — отметили в пресс-службе.

Сегодня и в ближайшие дни синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.

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#комлесхоз мо
#подмосковье
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