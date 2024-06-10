На трёх шоссе Подмосковья оптимизировали работу светофоров

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Пропускную способность четырёх перекрёстков на трёх шоссе в Московской области улучшили благодаря изменению режима работы светофоров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы были проведены в Ленинском округе, Домодедове и Мытищах. В частности, в Ленинском округе про просьбе жителей посёлка Боброво увеличили время выезда с Крымской улице на Расторгуевское шоссе в утренний час пик», — говорится в сообщении.Кроме того, на четвёртом километре Домодедовского шоссе ввели утренний и вечерний режим для светофора у остановки «Щербинки». А в Мытищах для светофоров на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Комбиферма и на пересечении Пироговского шоссе с Угольной улицей ввели режим выходного дня.
Работы по оптимизации движения в Подмосковье продолжаются.
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Лев Каштанов