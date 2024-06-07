В Подмосковья участились ДТП с участием велосипедистов

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Минтранс Подмосковья призывает велосипедистов быть аккуратными: ДТП участились, сообщили в пресс-службе.
С начала года в 26 ДТП погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок, а 24 человека получили травмы различной степени тяжести — из них 12 дети.
Также очень важно рассказать детям правила езды на велосипедах и обеспечить необходимой защитой: шлем, наколенники, перчатки.
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«Лето лучшее время для велопоездок, но оптимально выбирать безопасные маршруты без пересечения с движением транспортных средств. Если вы все же выбрали движение по краю проезжей части, то оборудуйте свой велосипед зеркалами заднего вида, мигающими стоп сигналами и катафотами, наденьте яркую одежду со световозвращающими элементами, возьмите рюкзак с водой и небольшой аптечкой для оказания первой помощи», – объяснили в министерстве.
Также очень важно рассказать детям правила езды на велосипедах и обеспечить необходимой защитой: шлем, наколенники, перчатки.
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Мира Полтева