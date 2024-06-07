В семи округах Подмосковья привели в порядок дорожные объекты

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Дорожные объекты в семи округах Московской области очистили от граффити и нелегальной рекламы специалиста Мосавтордора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, работы провели в городских округах Красногорск, Наро-Фоминский, Балашиха, Подольск, Дмитровский, Долгопрудный и Дзержинский.
Кроме того, от нелегальной рекламы были очищены фонарные столбы на Кубинском шоссе в Наро-Фоминске, на улице Лесная в Дзержинске и на Советской улице в красногорском посёлке Нахабино.
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«В Долгопрудном незаконную рекламу и граффити убрали на эстакаде у станции Водники, а также привели в порядок шкаф управления светофором и дорожные знаки на Новом бульваре. У станции Яхрома в Дмитровском округе заменили испорченный вандалами дорожный знак. В Подольске очистили и починили автобусные остановки на улицах Симферопольская и Большая Серпуховская, а также на Октябрьском проспекте. А в балашихинском микрорайоне Салтыковка очистили шумозащитный экран на шоссе Ильича», — говорится в сообщении.
Кроме того, от нелегальной рекламы были очищены фонарные столбы на Кубинском шоссе в Наро-Фоминске, на улице Лесная в Дзержинске и на Советской улице в красногорском посёлке Нахабино.
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Лев Каштанов