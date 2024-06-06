В Подмосковье ликвидировали более 100 опасных подходов к ж/д путям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более ста несанкционированных подходов к железнодорожным путям перекрыли в десяти округах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Больше всего нелегальных подходов к ж/д путям было перекрыто в Одинцовском городском округе: там с начала года ликвидировали 15 «опасных троп», — отмечается в сообщении.Работа по ликвидации несанкционированных подходов к железной дороге ведётся в рамках борьбы за снижение числа летальных несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры. На пути нарушителей выкапывают рвы, ставят ограждения, а там, где заборы выламывают, сажают труднопроходимые кустарники.
Кроме того, для повышения безопасности на железной дороге в регионе активно строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы через пути.
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