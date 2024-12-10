На церемонии «Гордость Подмосковья» наградили лучшие семьи региона

Фото: пресс-служба Минсельсхозпрода МО
Более 200 семей со всего региона приняли участие в ежегодной торжественной церемонии награждения лучших семей и детей «Гордость Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Мы традиционно в преддверии Нового года встречаемся на этом добром мероприятии. К нам приехали более 200 семей – приёмные и многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и детки из семейных центров, семьи бойцов СВО. Мы отметили их успехи и достижения, высокие результаты в учёбе, спорте и творчестве», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.На мероприятии наградили 66 взрослых и детей-жителей региона. Самыми маленькими участниками церемонии стали шестилетний Вася Лобанов и его пятилетняя сестра Вика. Они занимаются бальными танцами, являются призёрами регионального турнира «Кубок Максимум» и победителями регионального фестиваля по спортивным и современным танцам «Весенние ритмы. В гостях у сказки».
«Мы встречаемся здесь уже семь лет, и за это время число ребят, участвующих в конкурсах и соревнованиях, значительно увеличилось. А количество победителей и призёров международных мероприятий возросло в полтора раза. Нам важны ваши успехи, и мы рады отметить их наградами», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Благодарностью губернатора Подмосковья были награждены и целые семьи. Среди них – семья военнослужащней дивизии Дзержинского Натальи Почип из Балашихи, семья Грек из Подольска, где супруг Владимир находится в зоне спецоперации, а супруга Кристина с детьми занимается гуманитарной помощью для бойцов, беженцев и семей погибших.
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Лора Луганская