В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
В Никольском Соборе в Павшинской Пойме в Красногорске назвали имена победителей Регионального конкурса детских рисунков «Это моя семья».
Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, выступившей инициатором и организатором конкурса.
Всего на конкурс поступило 210 работ от детей в возрасте от 7 до 18 лет со всего Подмосковья.
Ксения Мишонова (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО)
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
Участники конкурса получили специальные призы от Минспорта, Минсоцразвития Московской области и от Московской митрополии.
Как отметила Мишонова, география конкурса вышла за пределы области – работы присылали и из соседних регионов. Она предложила коллегам-уполномоченным в следующем году сделать конкурс межрегиональным.
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Всего на конкурс поступило 210 работ от детей в возрасте от 7 до 18 лет со всего Подмосковья.
Ксения Мишонова (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО)
«Дети прислали невероятно яркие, наполненные красками и светом рисунки о том, как они видят свою семью и как они хотят ее видеть. Говорят, что всё, что происходит на душе у ребёнка, он может изобразить на бумаге. Смотреть на наши конкурсные работы – одно удовольствие. Сразу понимаешь, что дети в таких семьях чувствуют себя защищёнными и растут в любви», – поделилась подмосковный детский правозащитник.Сначала голосование проходило в социальных сетях, а затем свою оценку дала конкурсная комиссия. Всего определили 42 призёра в трёх возрастных категориях и четырёх номинациях - «Спортивная семья», «Большая семья», «Семейная традиция» и «Моя семья».
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
Участники конкурса получили специальные призы от Минспорта, Минсоцразвития Московской области и от Московской митрополии.
Как отметила Мишонова, география конкурса вышла за пределы области – работы присылали и из соседних регионов. Она предложила коллегам-уполномоченным в следующем году сделать конкурс межрегиональным.
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Лора Луганская