В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи

Реферальные системы, программы лояльности и кешбэк помогут сэкономить на подарках к Новому году. Об этом заявила начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. По ее словам, также можно покупать красивые подержанные вещи в винтажных магазинах или покупать одежду не на сайте бренда, а в его профиле на маркетплейсе.