С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки около 4,5 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Почти 4,5 тыс. неправильно припаркованных машин эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, число нарушителей значительно возросло по сравнению с данными на неделю ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за минувшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 4 тысячи 454 машины, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки. Это на 589 машин больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.Больше всего автомобилей-нарушителей эвакуировали на территории Ленинского городского округа — 486. На втором месте оказался округ Красногорск с 446 эвакуированными машинами. Третье место антирейтинга занял округ Мытищи, где эвакуировали 335 машин, а четвёртое и пятое места заняли округа Химки и Балашиха, где увезли на штрафные стоянки 351 и 297 машин соответственно.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт областного Центра безопасности дорожного движения.
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