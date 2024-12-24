С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки около 4,5 тыс. машин

Почти 4,5 тыс. неправильно припаркованных машин эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, число нарушителей значительно возросло по сравнению с данными на неделю ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.