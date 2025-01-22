В Подмосковье с начала года выявили более 50 нарушений лесного законодательства

Фото: пресс-служба Мособллеса
Подмосковная лесная охрана с начала года провела 985 патрулирований земель государственного лесного фонда и выявила 53 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспекторы и волонтёры. Больше всего нарушений зафиксировали в Истринском (13), Подольском (10) и Волоколамском (9) лесничествах», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Он отметил, что чаще всего нарушения были связаны с самовольным занятием лесных участков (42). Как напомнили в ведомстве, согласно Лесному кодексу России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.
Так, самовольное занятие лесных участков влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 100 тыс.; на юрлиц – до 300 тыс. рублей.
Кроме того, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить причинённый лесам вред. В среднем его размер доходит до 10 тыс. рублей за сотку. Если нарушитель не примет меры добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить их в судебном порядке. Все издержки должен покрыть виновный.
Читайте также:
Уход за лесными культурами в Подмосковье проведут на площади 11,5 тыс. га
В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га
В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров
Лора Луганская