На уборку подмосковных дворов вывели более 500 тракторов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 500 подметающих тракторов задействовали в уборке дворовых и общественных территорий Московской области утром в понедельник, 16 декабря, общее количество участвующей в очистке дворов коммунальной техники превысило 70%, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«По состоянию на восемь утра на подмосковные улицы для работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств вышло 74% коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 506 подметающих тракторов», — говорится в сообщении.Уборка проводится по установленной схеме: сначала расчищаются пространства у входных групп домов, а также тротуары, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам. Затем проводится уборка внутридворовых проездов, детских площадок и парковок.
Читайте также:
В Дубне приводят в порядок улицы после снегопада
В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов
Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест
Лев Каштанов