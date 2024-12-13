В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковное Минчистоты приобрело более 150 единиц спецтехники для обращения с твёрдыми коммунальными отходами более чем на 1,5 млрд рублей. Торжественная передача прошла в правительстве области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ключи от первой закупленной партии водителям вручил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Благодаря новой технике водители могут загружать баки, не выходя из кабины. Объём кузова мусоровоза – 16 кубометров. В среднем за сутки сотрудники вывозят более 100 контейнеров.
На тематической выставке были представлены малые архитектурные формы – скамейки, кашпо, урны из переработанного сырья в окружении новогодних ёлок. Желающим предлагали горячий чай, закуски и фермерские деликатесы от подмосковных производителей. Наливали напиток в многоразовые стаканы из переработанного сырья. Вся новая коммунальная техника была отправлена на базу возчика Московской области, после чего её передадут семи региональным операторам региона.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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«Вывоз отходов зимой занимает больше времени, требует особых навыков управления техникой и манёвренности машин. В этом году министерство закупило 154 единицы спецтранспорта. Рассчитываем увеличить объём вывоза отходов. Мусоровозы проезжают от 300 до 600 км в день, поэтому важно заботиться о комфорте водителей. У новой техники увеличена грузоподъемность. Она оснащена передовым техническим оборудованием для загрузки контейнеров», – сказал Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Благодаря новой технике водители могут загружать баки, не выходя из кабины. Объём кузова мусоровоза – 16 кубометров. В среднем за сутки сотрудники вывозят более 100 контейнеров.
«Новые машины произведены в Подмосковье с применением белорусских деталей. Техника обладает высокой грузоподъемностью. Мусоровозы оснащены двумя видами погрузки – задней и боковой. Важная характеристика техники – мобильность. Значимый критерий – гарантия на 12 месяцев», – отметил гендиректор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
На тематической выставке были представлены малые архитектурные формы – скамейки, кашпо, урны из переработанного сырья в окружении новогодних ёлок. Желающим предлагали горячий чай, закуски и фермерские деликатесы от подмосковных производителей. Наливали напиток в многоразовые стаканы из переработанного сырья. Вся новая коммунальная техника была отправлена на базу возчика Московской области, после чего её передадут семи региональным операторам региона.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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Лора Луганская