Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест

Свыше 10 тысяч парковочных мест обустроили на дворовых территориях Московской области с начала текущего года в ходе работ по комплексному благоустройству, общая площадь новых парковок составила около 190 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.