Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзоруМО
Свыше 10 тысяч парковочных мест обустроили на дворовых территориях Московской области с начала текущего года в ходе работ по комплексному благоустройству, общая площадь новых парковок составила около 190 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году провели большую работу по благоустройству дворов. В первую очередь, обустроили парковочные места возле многоквартирных домов, где потребность в них была особенно актуальной. Все действия согласованы с жителями, к процессу также привлекались управляющие компании», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.Он добавил, что появление парковок может решить проблему с заставленными машинами газонами, а также транспортом, который перекрывает проезд мусоровозов к контейнерным площадкам.
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