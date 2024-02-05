На уборку снега и льда во дворах Подмосковья в выходные вышли около 12 тыс дворников

«В субботу и в воскресенье в среднем к уборке привлекли около 12 тысяч специалистов, было задействовано около 600 единиц техники: это погрузчики и минипогрузчики, тракторы с подметальным оборудованием и самосвалы», — рассказала глава надзорного ведомства Светлана Аипова.Она отметила, что дворники выметали снег из проездов и с пешеходных дорожек, очищали асфальт, обеспечивали погрузку и вывоз снега.
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