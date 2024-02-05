Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании

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Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается похолодание до -21°C.
«Погода в городе начнет постепенно приближаться к климатической норме, а затем будет даже ниже по температурному режиму, чем положено для конца первой декады февраля», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Она уточнила, что температура опуститься до -21°C в субботу.
«Самый высокий в нынешнем 100-летии снег 5 февраля наблюдался в 2013 году, на ВДНХ – 57 см, в МГУ – 65 см, почти в два раза больше нормы. В Подмосковье больше всего снега в Волоколамске, 57 см, что стало рекордом 100-летия», – приводит АГН «Москва» сообщение синоптика.
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