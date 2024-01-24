Подмосковные спасатели рассказали, как сделать безопасным катание с горок

Фото: пресс0служба Мособлпожспаса
Катание с горки принято считать вполне безопасной забавой, однако если не следовать ряду правил, может возникнуть угроза здоровью и даже жизни. О том, как обезопасить зимние катания, рассказали в Мособлпожспасе.
«Лучше всего пользоваться оборудованными горками, так как в этом случае на спуске с гарантией не будет прикрытых снегом ям или камней. На спуске также не должно быть деревьев или ограждений. Горка не должна вести к автомобильной дороге или железнодорожным путям. Спуск на водоём тоже опасен, так как лёд может проломиться», — объяснили спасатели.
Кроме того, для катания нужно правильно одеться: следует избегать длинных шарфов, которые могут попасть под полозья. А детям до 12 лет лучше всего надевать на время катания шлемы – это защитит малышей от черепно-мозговых травм.
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