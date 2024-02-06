На уборку снега во дворах Подмосковья вышли 14 тысяч коммунальщиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Около 14 тысяч работников коммунальных служба убирают от снега и наледи дворы и внутриквартальные проезды в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«В настоящее время продолжается уборка внутриквартальных проездов, дворовых территорий. В работе задействовано 14 тысяч специалистов комплексной уборки, используется 1,7 тыс. единиц техники», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.Отмечается, что ещё перед началом работ все коммунальщики получили чёткие задания, качество их исполнения проверяют инспекторы. Дополнительный контроль осуществляется через камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион».
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