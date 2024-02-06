В Подмосковье продлили предупреждение об опасной погоде

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы и Московской области из-за гололедицы, предупреждение будет действовать до вечера среды, 7 февраля, сообщается на официальном портале Гидрометцентра.
«Погода потенциально опасна. Гололедица на дорогах. Период предупреждения — до 20:00 7 февраля», — говорится в сообщении.Напомним, предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности в столичном регионе из-за гололедицы вводится с небольшими перерывами с конца января.
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