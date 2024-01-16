На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 16 тыс коммунальщиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«Во дворах и на общественных территориях с раннего утра работают более 16 тысяч специалистов комплексной уборки. Задействовано более 1100 единиц техники», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Светланы Аиповой.
От снега в первую очередь очищаются проходы к подъездам, пешеходные дорожки, тротуары у домов, проезды во дворы и к контейнерным площадкам. Из коммунальной техники используются самосвалы и погрузчики для вывоза снега, а также трактора для обработки асфальта.
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