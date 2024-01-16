В Климовске начали масштабные работы по ремонту подвальных помещений

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«На первом этапе предстоит провести очистку и уборку подвальных помещений от мусора, затем в апреле начнутся ремонтные работы, которые включат в себя гидроизоляцию помещений, бетонирование полов, обустройство приямков и установку насосов для откачки воды. После окончания отопительного сезона, начнутся работы по замене инженерных коммуникаций ХВС, ГВС, центрального отопления, канализации и электрики в 139 домах Климовска», — поделился гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.
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