В Подмосковье в основном ликвидировали последствия снегопада

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные дорожники ликвидировали последствия прошедшего в выходные снегопада. Всего в регионе выпало около 15 см снега, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«За два дня провели уборку более 40 тыс. км муниципальных и региональных дорог. В первую очередь убирали трассы с высокой интенсивностью движения и опасные участки. К уборке дорог, тротуаров и остановок привлекли 2128 рабочих и1200 единиц спецтехники. А минувшей ночью провели противогололёдную обработку. Она охватила порядка 25 тыс. км дорог. Сейчас работы продолжаются», – говорится в сообщении.Как предупредили в министерстве, сегодня местами в Подмосковье идёт снег. Вечером и ночью на дорогах возможна гололедица. Поэтому автомобилистам опасно выезжать на летней резине. Кроме того, необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Читайте также:
В Подмосковье скорректировали работу светофоров на трёх перекрёстках
Остановки в шести подмосковных округах очистили от незаконной рекламы и граффити
В Можайске подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней ели страны
Лора Луганская