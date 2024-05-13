На участках трасс М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» временно перекроют проезд

Фото: пресс-служба МИДИ МО
Перекрыть движение транспорта планируется в ночь на 14, 15, 16 и 17 мая на двух подмосковных участках трасс М-8 «Холмогоры» и М-7 «Волга» из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
В те же дни и на аналогичные временные промежутки планируется перекрыть движение и на 77,3 км трассы М-8 «Холмогоры» — на территории Сергиево-Посадского городского округа.«На трассе М-7 «Волга» в указанные дни на 48,5 км — в районе посёлка Радиоцентр-9 Богородского округа — движение автомобилей будет перекрыто не более чем на полчаса в период с 01:00 до 01:40 в сторону области и с 02:00 до 02:40 в сторону Москвы», — говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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