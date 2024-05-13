Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 29 мая

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменён на период с 13 по 29 мая в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Работы будут проводиться на участках между станциями Боровенка — Окуловка и Клин — Подсолнечная. Из-за этого будет изменено расписание у ряда электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, а также Московской и станцией Конаково», — говорится в сообщении.Кроме того, некоторые электрички Ленинградского направления временно отменят, а у некоторых сократится количество остановок на маршруте.
Актуальное расписание пригородных поездов размещается на вокзалах и железнодорожных станциях, кроме того, его можно проверить на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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