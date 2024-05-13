В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров

Видео: пресс-служба Минтранса МО
Работу четырёх светофоров отладили в трёх городских округах Московской области — Балашихе, Чехове и Красногорске — за прошедшую неделю для оптимизации движения транспорта, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Режим работы светофоров был изменён, в частности, на пересечении Носовихинского шоссе со Школьной улицей и на перекрёстке Носовихинского шоссе и шоссе Ильича в Балашихе — там был добавлен утренний и вечерний режим работы», — говорится в сообщении.В Чехове был скорректирован режим работы светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Старосимферопольского шоссе и Почтовой улицы, благодаря чему было увеличено время проезда по шоссе.
В Красногорске у ЖК «Тетрис» перед Железнодорожным переулком был установлен дополнительный светофор, который разделил пешеходные направления на пересечении Речной улицы с Волоколамским шоссе.
Работы по оптимизации светофорной регулировки движения в Московской области продолжаются.
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