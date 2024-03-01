На участке трассы А-105 в Подмосковье вводят кратковременные перекрытия движения по ночам

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Движение на участке трассы А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» с 1 марта по ночам начинают перекрывать на интервалы продолжительностью в 15 минут из-за строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Над трассой ведётся монтаж балок пролёта путепровода Южно-Лыткаринской автотрассы (ЮЛА), поэтому по ночам на участке с 28 по 30 км будут кратковременно останавливать движение по направлению к Москве», — говорится в сообщении.Водителей просят принять во внимание эти ограничение при планировании маршрутов и заранее продумать маршруты объезда.
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