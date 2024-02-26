В Подмосковье построят шесть разноуровневых переходов через ж/д пути

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Строительство пяти разноуровневых переходов через железнодорожные пути планируется начать в Московской области в текущем году, а один такой переход будет достроен и открыт, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Для снижения травматизма на железной дороге необходимо обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно и безопасно переходить пути. Для этого в Подмосковье строят разноуровневые переходы для пешеходов. В 2024 году такой переход планируется открыть в Серпухове и начнётся строительство ещё пяти», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.В частности, строительство разноуровневых переходов будет начато в Люберцах, Лобне, Ленинском округе, и два перехода начнут строить на территории Одинцовского округа.
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Лев Каштанов