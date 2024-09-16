На участке трассы М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют проезд

Экологические активисты из Московской области провели восьмидневное путешествие по туристическому маршруту Золотого кольца России, посетив Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Их главной целью была ликвидация стихийных свалок и уборка мусора в местах отдыха местных жителей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Первым местом проведения субботника стал Сергиево-Посадский городской округ. Уборка проходила на территории рядом с Ярославским шоссе недалеко от села Дерюзино.



Результаты проведённой акции: очищено более 6 гектаров, собрано 58 смешанных мешков и 19 мешков вторсырья.



Чтобы привлечь внимание жителей к проблеме, экологические волонтёры установили информационные таблички с напоминанием о штрафах за нарушение порядка. За всё время своей деятельности команда «Активистов чистой природы 12–15» провела более 200 мероприятий экологической направленности в 52 регионах России.



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