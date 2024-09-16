На участке трассы М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют проезд

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Проезд на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Люберцы временно перекроют в ночь на 3 октября для проведения монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Перекрытие движение планируется в период с часа ночи до четырёх часов утра не более чем на 25 минут на участке в сторону Москвы на 22,2 километре Новорязанского шоссе — в районе гипермаркета «Глобус», — говорится в сообщении.Объехать перекрытый участок дороги можно будет по Рязанскому шоссе в Люберцах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать альтернативные маршруты с учётом ограничений.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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Лев Каштанов