В Павловском Посаде состоится профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции

«Это вторая в Ивантеевке и восемнадцатая в Московской области модельная библиотека. Ее проект победил в конкурсе нацпроекта „Культура“ в 2023 году. В обновленной библиотеке есть все, что требуется по федеральному стандарту: дизайнерский ремонт, современное мультимедийное оборудование, новая мебель и книги, функциональное зонирование пространства, бесплатный wi-fi и многое другое. Кроме того, оборудована музейная зона „Гостиная Горбунова“ в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке. В экспозиции, созданной в сотрудничестве с РГБ и Музеем русской драмы в Александринском театре Санкт-Петербурга, размещены афиши выступлений И. Ф. Горбунова и спектаклей с его участием. Это пример бережной работы учреждений с Культурными кодами, когда современные пространства подчёркивают свою идентичность, рассказывают жителям о знаменитых земляках — важная работа», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.