В Павловском Посаде состоится профилактический рейд сотрудников Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Павловском Посаде 14 сентября, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
Читайте также:
В Дмитровском городском округе провели рейд по борьбе с нелегальными перевозками отходов
Результаты рейдов: было выявлено 17 нарушений на сумму штрафов до 4 миллионов рублей
Минтранс Московской области напоминает об опасности вождения в нетрезвом виде
Дайана Хусинова