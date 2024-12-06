В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Число дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными в Московской области за 11 месяцев текущего года составило 3520, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Число ДТП снизилось на четыре процента, также погибших стало меньше на три процента, а число раненых уменьшилось на шесть процентов», — сказал глава Минтранса области Алексей Гержик.Он добавил, что в ноябре этого года самым частым видом ДТП стал наезд на пешеходов: как вне переходов, так и на переходах. Кроме того, частыми видами аварий стали столкновения автомобилей, съезды с дорог и наезд на стоящий транспорт.
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Лев Каштанов