В пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные дорожные неровности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Резинокордовые и асфальтобетонные неровности починили на Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа, на улице Маяковского в химкинском микрорайоне Фирсановка, на Фабричной улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на улице Победы в Дедовске», — говорится в сообщении.Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где часто происходят нарушения скоростного режима, например, на нерегулируемых перекрёстках.
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