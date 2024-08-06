На учёте в службе занятости стоят 6,7 тыс. жителей Московской области

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Для жителей Московской области доступно около 70 тыс. вакансий. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив положительную динамику на рынке труда региона.
«Новые предприятия регулярно открываются в Подмосковье благодаря развитию основных секторов экономики. Это позволяет обеспечить наших жителей рабочими местами. В регионе доступно порядка 70 тыс. вакансий в разных отраслях. Уровень регистрируемой безработицы в Московской области составляет 0,14%. На учёте в службе занятости стоят 6,7 тыс. человек», – привёл данные Брынцалов.Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, первое, куда нужно обратиться при поиске работы – это центр занятости. Специалисты помогут с профессиональной ориентацией, открытием своего дела, переобучением и даже с психологической поддержкой.
Подобрать вакансию с учётом пожеланий, опыта и квалификации жители Подмосковья могут на портале «Работа России».
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Лора Луганская