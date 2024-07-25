Жителям Подмосковья предложили обучиться на трактористов и водителей погрузчиков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Центр занятости Подмосковья предлагает безработным гражданам окончить бесплатные очные курсы по специальностям «водитель погрузчика» и «тракторист». Обучение проходит на базе образовательных площадок в Подольске и Щербинке, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Освоить профессии можно за 6-8 недель. Условия - возраст от 18 лет до пенсионного, официальный статус безработного, зарегистрированного в регионе. Можно выбрать удобный график: учиться по будням, во вторник и четверг, или по субботам. Центр занятости Подмосковья берёт на себя затраты на прохождение медкомиссии и возмещает стоимость проезда к месту обучения», – пояснили в министерстве.Первый поток обучения на трактористов и водителей погрузчиков стартует 29 июля. Узнать подробности и записаться на обучение можно в соцсетях Центра занятости Подмосковья или позвонив по телефону: 8(4967) 63 04 13 доб. #736#, #711#, #721#.
Как отметили в ведомстве, специальности востребованные: сегодня в Московской области существует потребность в 293 трактористах и 259 водителях погрузчика.
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Лора Луганская