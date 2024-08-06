Подмосковье обновило рекорд по низкому уровню безработицы

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в России. Кроме того, регион лидирует по этому показателю в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития со ссылкой на данные Росстата.
«Сегодня в регионе регистрируемый уровень безработицы составляет 0,1%. Это рекордно низкий показатель. В Подмосковье для безработных предлагают свыше 72 тыс. вакансий. Наибольший запрос у работодателей – в производственной сфере. Это более 25 тыс. открытых позиций», – уточнила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Как уточнили в ведомстве, в аналогичный период прошлого года безработица составляла 0,3%.
В министерстве напомнили, что в регионе доступны меры поддержки для жителей, ищущих работу. Это выплата на открытие собственного дела, переобучение на новую профессию, курсы профориентации и ярмарки вакансий и многое другое.
Найти подходящую работу можно на портале.
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Лора Луганская