На Украине чиновник лёг на кровать и гладил изъятые при обыске пачки долларов

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На Украине во время обыска чиновник лёг на кровать и принялся нежно перебирать и поглаживать изъятые пачки денег. При обысках у него и его матери нашли более шести миллионов долларов.
Речь идет об уголовном деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает украинское издание «Страна.ua». Следователи установили, что чиновница и её сын обогащались за счёт уклонистов от мобилизации. В её кабинете были обнаружены поддельные медицинские документы, а также списки украинцев с фиктивными диагнозами.
Во время обыска Крупа пыталась выбросить в окно две сумки, набитые долларами. На кадрах видеозаписи, сделанной полицейскими, видно, как её сын лежит на кровати, заваленной пачками купюр, и нежно поглаживает и перебирает их. У семейства обнаружены также большое количество драгоценностей, 30 объектов недвижимости и девять автомобилей.
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Александр Бойцов