«Страна»: украинский депутат за $14 тысяч помог уклонисту бежать за границу

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Украинского депутата Береговского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Виктора Саенкова задержали по подозрению в помощи уклонисту сбежать за границу за 14 тысяч долларов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
«Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье», – процитировали слова источника в издании.Как указано в публикации, речь идет о депутате с западной Украины, в отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые на надувных кругах намеревались по реке Тиса сбежать за границу. Отмечалось, что уклонисты заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы и надувные круги.
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Данил Пономарев