СБУ задержала руководителя украинского «Энергоатома» при взятке в 2400 долларов

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского «Энергоатома» по делу о вымогательстве взяток от поставщиков. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что чиновника поймали в момент получения взятки в 2400 долларов.
«СБУ при содействии руководства АО "Энергоатом" задержала на взятке одного из должностных лиц этого предприятия <...> По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия», — указано в публикации.В сообщении говорится, что задержанный — директор по контрольно-ревизионной работе предприятия, который требовал выплачивать ему 15% от стоимости контракта, а со своей стороны предлагал ускоренные выплаты по договору.
Ранее СБУ сообщала, что задержала банду, которая якобы пыталась захватить власть в Одессе. Ведомство заявляло, что группировка успела завербовать в свои ряды более 20 человек, а при себе имела свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасов, оптики и прочего снаряжения.
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