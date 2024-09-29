СБУ задержала руководителя украинского «Энергоатома» при взятке в 2400 долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей украинского «Энергоатома» по делу о вымогательстве взяток от поставщиков. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что чиновника поймали в момент получения взятки в 2400 долларов.