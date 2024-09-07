На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации

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«Белый билет» (военный билет, подтверждающий освобождение от военной службы по состоянию здоровья) приобретаются за 37 тысяч долларов США (около 3,34 миллиона рублей), чтобы получить отсрочку от мобилизации на Украине. О таких расходах рассказал депутат Александр Юрченко в программе «Ранок.LIVE».
Он сослался на данные опроса о коррупции среди военных комиссаров в Киевской области.
Как отмечает «Страна.ua», в 2023 году, до усиления закона о мобилизации, получить отсрочку стоило от пяти до десяти тысяч долларов США.
Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нарушающие закон, практически не преследуются.
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«Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет"», – заявил парламентарий.
Как отмечает «Страна.ua», в 2023 году, до усиления закона о мобилизации, получить отсрочку стоило от пяти до десяти тысяч долларов США.
Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нарушающие закон, практически не преследуются.
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Александр Климов