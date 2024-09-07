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На Украине стала известна стоимость «белого билета» для отсрочки от мобилизации

07 сентября 2024, 00:36
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

«Белый билет» (военный билет, подтверждающий освобождение от военной службы по состоянию здоровья) приобретаются за 37 тысяч долларов США (около 3,34 миллиона рублей), чтобы получить отсрочку от мобилизации на Украине. О таких расходах рассказал депутат Александр Юрченко в программе «Ранок.LIVE».
Он сослался на данные опроса о коррупции среди военных комиссаров в Киевской области.

«Мы постоянно слышим: там военкомат купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят 37 тысяч долларов, чтобы получить "белый билет"», – заявил парламентарий.



Как отмечает «Страна.ua», в 2023 году, до усиления закона о мобилизации, получить отсрочку стоило от пяти до десяти тысяч долларов США.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нарушающие закон, практически не преследуются.

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#депутат
#коррупция
Цифровой реестр воинского учета предложили передать Министерству обороны РФ
07 сентября 2024, 00:24

Фото: istockphoto / zim286

Единый цифровой военный реестр предлагается передать в ведение Министерства обороны, сообщает проект документа, опубликованный на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно опубликованному документу, изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ для реализации реестра воинского учета. Документ изменяет процесс передачи военного реестра из Минцифры в Минобороны.

Причиной этого, как заявили в оборонном ведомстве, является необходимость создания учреждения, отвечающего за техническую часть развития реестра, под руководством его функционального заказчика – Министерства обороны.

При этом для граждан и военных комиссариатов ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что весенний призыв 2024 года – последний «нецифровой призыв» в России.

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Во Франции высказались о результата вторжения ВСУ в Курскую область
Le Monde: вторжение ВСУ в Курскую область не принесло Киеву желаемого результата
06 сентября 2024, 23:46

Фото: istock/SimonLukas

Нападение на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Так оценила действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) французская газета Le Monde.
«Наступление не дало Киеву желаемого результата: не возникло эффекта преодоления "красной линии", что могло бы позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по глубине российской территории», – сообщается в статье.

Автор публикации отметил, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на подобные удары, опасаясь эскалации напряженности. В то же время Киев сталкивается с необходимостью продемонстрировать политический успех после вторжения в Курскую область, что затруднено из-за серьезной нехватки личного состава ВСУ и сложной обстановки в Донбассе.

По данным издания, попытки вынудить Москву перебросить войска с востока Украины под Курск не увенчались успехом. Российские войска продолжают продвигаться к городу Покровск в Донецкой народной республике (ДНР), который является важной стратегической базой.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев уволит командующего ВСУ Александра Сырского за его провалы в Курской области.

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#александр сырский
#франция
#донбасс
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Такер Карлсон рассказал о действиях США против российских СМИ
Такер Карлсон: США глушат критику Байдена действиями против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:32

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Журналист Такер Карлсон предположил, почему администрация президента США Джо Байдена принимает меры против российских СМИ. Запись выступления Карлсона, который рассуждал на эту тему в ходе мероприятии в Калифорнии, опубликовали в социальной сети X.
Карлсон описал действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти подавляют критику в адрес администрации Байдена.

«По сути, Минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено», – высказался он.

Журналист добавил, что был шокирован поведением «гротескного министерства», который в рамках преследования двух иностранцев назвало имена троих консервативных подкастеров, указав на их связи с иностранными государствами.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#россия
#маргарита симоньян
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Великобритания продлила программу обучения солдат ВСУ
Минобороны Британии продлило программу обучения солдат ВСУ Interflex
06 сентября 2024, 23:32

Фото: iStock/YakubovAlim

Министерство обороны Великобритании объявило о продлении программы подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Interflex до конца 2025 года, информирует РИА Новости.
«Операция по обучению, которая продолжает развиваться с учетом уроков, извлеченных с передовой Украины, должна была завершиться в этом году», – сообщило ведомство, подчеркнув, что подготовка украинских бойцов продлится до конца 2025 года.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, вступивший в должность в июле, заявил, что, несмотря на текущие проблемы в стране, поддержка Киева является «приоритетом номер один» и что он хочет быть «мистером Украина».

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#украина
#великобритания
#всу
#обучение
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Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:27

Фото: iStock/dusanpetkovic

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не верит обвинениям американских властей в адрес российских СМИ. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети X.
«На самом деле я не покупаю то, что они пытаются продать», – заявил политик.

Он добавил, что подобные заявления звучали и во время предыдущих избирательных кампаний в США, но не были подтверждены.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#сша
#маргарита симоньян
#санкции
#такер карлсон
#россия
#выборы
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В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций
CNN: США опасаются диверсии России и повреждения ею подводных коммуникаций
06 сентября 2024, 23:21

Фото: iStock/rarrarorro

Американские чиновники якобы фиксируют возросшую активность России вблизи международных подводных коммуникаций и обеспокоены намеренным Москвы нанести повреждения, сообщили телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.
Автор публикации не приводит никаких доказательств того, что Россия предпринимает подобные действия.

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», – сообщается в статье.

Источник указывает на данные о российских судах, патрулирующих вблизи «критически важной морской инфраструктуры».

Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия предпринимает попытки саботажа в ряде стран НАТО и что частота таких попыток в последнее время возросла.

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#корабль
#россия
#сша
#нато
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В Госдуме призвали Зеленского последовать плану Путина в целях завершения конфликта на Украине
Слуцкий призвал Зеленского последовать мирным предложениям Путина
06 сентября 2024, 23:15

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта конфликт этой осенью. Он призвал политика подтвердить свои намерения иным и способом и последовать мирному плану российского лидера Владимира Путина.
На заседании контактной группы «Рамштайн» по военной помощи Киеву в Германии Зеленский призвал завершить конфликт с Россией к осени. Президент Украины считает, что прекращение военных действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

Слуцкий подчеркнул, что президент Украины напрасно обращается к западным политикам, которые хотят продолжать прокси-войну с Россией «до последнего украинца».

«Очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО», – отметил парламентарий.

Выступая 14 июня в Министерстве иностранных дел, президент России высказал собственное видение мирного завершения конфликта в Украине. Согласно ей, соседнее государство должно стать внеблоковым, нейтральным и свободным от ядерного оружия. Западные страны должны отменить санкции против России, это должно быть закреплено в международных документах.

Путин также заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов с последующим немедленным прекращением боевых действий. По словам российского лидера, это означает не временное замораживание конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.

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«300 млн евро российских активов»: Франция отчиталась о военной помощи Украине
300 млн евро из активов России выделит ЕС Парижу для помощи Украине
06 сентября 2024, 23:02

Фото: istock/SimonLukas

Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро с доходов от замороженных активов России. Деньги пойдут на вооружение для Украины. Об этом 6 сентября сообщило Министерство вооруженных сил Франции.
Дополнительно в 2024 году Париж выделил на военную поддержку Киева более одного миллиарда евро, сообщается на сайте французского министерства.
«Помимо поставок вооружения и военной техники, Франция поддерживает Киев посредством обучения украинских солдат, повышая их навыки в соответствии с потребностями», – пишет министерство.
Всего военное ведомство Франции научило воевать более 10 000 украинских солдат, говорится в отчете о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет Запада для ударов по России. Генсек альянса Йенс Столтенберг упоминал, что Франция и Великобритания, передали Украине оружие без ограничений на использование. При этом ряд официальных лиц ЕС и США все же накладывают вето, опасаясь ответных действий России.

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#сша
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#вооружения
#киев
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Олимпийский чемпион Борзаковский воспользовался ДЭГ на выборах в Жуковском
06 сентября 2024, 22:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, член совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Юрий Борзаковский проголосовал на выборах в Совет депутатах Жуковского. Свой выбор он сделал с помощью дистанционного голосования, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Голосовать онлайн очень удобно для тех, кому трудно найти время прийти на участок. Радует, что в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый смог принять участие в выборах любого уровня – от местных до президентских. Эти механизмы отлично реализованы и сумели себя хорошо зарекомендовать. Хочу призвать всех жуковчан принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию. В эти дни мы выбираем тех, кто ближайшие пять лет будет отстаивать интересы жителей и реализовывать наши наказы», – сказал Борзаковский.
Выборы в Совет депутатов Жуковского проходят 6, 7 и 8 сентября. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.

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