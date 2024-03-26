На Украине Ferrari и Lamborghini не попали под налог на роскошь

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Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь, передает занимающееся расследованиями украинское издание Bihus.info.
Отметим, что Ferrari – самая высокостоящая марка автомобилей на украинском рынке. В государстве сейчас продается две машины – за 800 и 650 тысяч долларов. Первой владеет украинский миллионер, вторая записана на главу юридического отдела предприятия минобороны Украины «Оборонавторемсервис» Валентина Слобадянюка. А автомобили марки Rolls-Royce принадлежат некоторым украинским депутатам.
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Дана Игумнова