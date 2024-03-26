В подмосковной школе провели учебную эвакуацию и урок пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Учебную эвакуацию и занятие, посвящённое пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса в общеобразовательном комплексе в рабочем посёлке Софрино Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках тренировки в здании включили сигнал тревоги и провели эвакуацию детей и взрослых, а затем — инструктаж. Такие учения позволяют участникам запомнить правильный порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также правила пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.После учебной эвакуации ребятам рассказали, отчего возникают пожары, какие есть средства тушения огня и как их использовать. Кроме того, детям разрешили посидеть в пожарной машине и исследовать снаряжение, размещённое в отсеках.
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