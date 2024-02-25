На Украине хотят возобновить авиасообщение

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Украина ведёт переговоры с США и Евросоюзом об открытии воздушного пространства. Об этом сообщил министр инфраструктуры государства Александр Кубраков в ходе выступления на форуме «Украина. Год 2024».
Кубраков не стал называть сроки возобновления авиасообщения из соображений безопасности. Но подчеркнул, что все детали будут известны после получения ответа на запрос от западных союзников.
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