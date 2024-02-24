Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года

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Британский эксперт Хусейн Алиев заявил в интервью Sky News, что Украина может потерять оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года.
Алиев отметил, что любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьезным территориальным потерям.
Эксперт считает, что если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге.
Он также отметил, что Россия, напротив, быстро адаптировалась к боевым действиям и институционально, и в плане обучения персонала.
В последние недели у ВСУ было несколько чувствительных поражений, украинские военные отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Весёлое, Крахмальное и Табаевка.
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Эксперт считает, что если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге.
В последние недели у ВСУ было несколько чувствительных поражений, украинские военные отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Весёлое, Крахмальное и Табаевка.
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Сергей Калугин