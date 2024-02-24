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Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года

Британский эксперт Хусейн Алиев: Украина потеряет оставшуюся часть Донбасса до конца года
24 февраля 2024, 21:32
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Британский эксперт Хусейн Алиев заявил в интервью Sky News, что Украина может потерять оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года.
Алиев отметил, что любые промедления со стороны Украины, скорее всего, приведут к более серьезным территориальным потерям.

Эксперт считает, что если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге.


Он также отметил, что Россия, напротив, быстро адаптировалась к боевым действиям и институционально, и в плане обучения персонала.

В последние недели у ВСУ было несколько чувствительных поражений, украинские военные отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Весёлое, Крахмальное и Табаевка.

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#россия
#военные
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На Новолипецком металлургическом комбинате обезврежены части БПЛА
24 февраля 2024, 20:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о проведении операции по обезвреживанию частей беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
«На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано», — рассказал глава Липецкой области.
Предыдущие сообщения губернатора Артамонова относительно пожара, возникшего на НЛМК в ночь на 24 февраля, указывали на то, что возгорание могло быть вызвано падением БПЛА.

Сообщение о пожаре появилось в Telegram губернатора в 03:55, а утром Игорь Артамонов сообщил, что липецкие военные перехватили два беспилотника. Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08. Также БПЛА были перехвачены в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

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#военные
#бпла
#возгорание
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В НАТО спрогнозировали время начала нового контрнаступления ВСУ
NYT: ВСУ начнут новое контрнаступление не ранее 2025 года, считают в НАТО
24 февраля 2024, 19:45

Фото: iStock/Olena_Z

Украина предпримет попытки начать новое контрнаступление не ранее 2025 года. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что этот год украинская армия будет использовать для обороны и восстановления своих сил. Если это сделать удастся, то уже в следующем году ВСУ могут приступить к организации нового контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News заявил об активной подготовке ВСУ к новому контрнаступлению сразу на двух фронтах: в Чёрном море и в основной зоне проведения российской спецоперации. Он убеждён, что украинская армия сможет это сделать и крайне удивит своими возможностями российскую сторону.

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#спецоперация
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ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба
24 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинские войска обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате обстрела один человек получил осколочное ранение ноги. По словам очевидцев, молодой человек лежал на земле, ему оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.

Сотрудница ресторана рассказала корреспонденту агентства, что в момент прилёта снаряда в заведении находилось около 50-60 человек. В этот момент там праздновали свадьбу, а молодожёны танцевали медленный танец.

Ранее в этот день ВСУ произвели удар по многоквартирному дому в Донецке.

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#обстрел
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#рестораны
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ВС РФ уничтожили бойцов элитного батальона «Азов»* в Авдеевке
Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВС РФ уничтожили элитных бойцов «Азова»* в Авдеевке
24 февраля 2024, 19:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные ВС РФ уничтожили элитных боевиков «Азова»* в Авдеевке. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.
Он рассказал, что военных их элитного украинского батальона отправил лично главком ВСУ Александр Сырский. Однако российские солдаты обнаружили из позиции с воздуха и нанесли удары.

По словам Макговерна, после освобождения Авдеевки Россия фактически одержала победу над Украиной, поскольку ждать улучшения ситуации в рядах ВСУ уже бессмысленно. Украинская армия столкнулась с нехваткой оружия и живой силы.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#украина
#всу
#россия
#вс рф
#спецоперация
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«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки
24 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ вывели войска из населённого пункта Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Украинские военные утверждают, что их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой. В связи с этим было принято решение отойти со своих позиций.

Пока украинское военное ведомство не давало официального подтверждения этой информации.

Напомним, что Авдеевка, являющаяся северным пригородом Донецка, была полностью взята российскими военными 17 февраля. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Украинские военные в ходе взятия Авдеевки были отброшены на десять километров.

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#всу
#украина
#вс рф
#военные
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ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, есть погибшие
24 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте происшествия.
Мужчина, пострадавший при обстреле, рассказал, что снаряд прилетел спустя 20 минут после его возвращения домой. В результате погиб его сосед, друг детства Иван.

Отмечается, что снаряд задел верхние этажи дома, пробив стену дома. Взрывной волной выбило окна, повредило балконы верхних этажей. Остекление также пострадало и в соседних постройках.

В субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО, где заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий ВСУ.

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#днр
#всу
#обстрел
#погибшие
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Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв
24 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У украинских бойцов пропала мотивация для продолжения боевых действий. Об этом военнослужащие ВСУ рассказали в репортаже немецкого телеканала NTV.
Один из солдат рассказал, что в рядах ВСУ наблюдается значительная нехватка бойцов. К тому же, у оставшихся уже нет того энтузиазма, который наблюдался в начале конфликта. Также у многих военных истощение.

Другой военнослужащий ВСУ рассказал о давлении, которое на них оказывают российские беспилотники, срывающие атаки. Он подчеркнул, что сейчас проблематично выкопать окопы для пехоты, поскольку людей сразу замечает один дрон, вслед за которым прилетает другой и наносит удары.

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#всу
#военные
#украина
#россия
#спецоперация
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«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ
Офицер Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности нового контрнаступления
24 февраля 2024, 15:42

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ говорит о том, что он неадекватно оценивает состояние и возможности армии. Об этом на своём YouTube-канале сообщил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что Украина не сможет подготовиться к новому контрнаступлению из-за недостатка солдат в рядах ВСУ. В настоящее время армия не способна даже восполнить понесённые потери.

По словам Дэвиса, к своему первому контрнаступлению Украина готовилась девять месяцев. За это время она получила достаточное количество западного вооружения, а украинские военные прошли обучение. Сейчас же ВСУ находятся в таком плачевном состоянии, что ни о каких крупных военных кампаниях не может идти и речи.

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Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки
Минобороны: ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 92 дрона за сутки
24 февраля 2024, 14:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили множество целей за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что около населённых пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР были сбиты два украинских истребителя МиГ-29. Также были перехвачены 92 беспилотника в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, поставленные США.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий украинской стороны.

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#вс рф
#всу
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