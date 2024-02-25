Рогов рассказал об ожесточённых боях в центре Работино в Запорожской области

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В центре Работино в Запорожской области идут ожесточённые бои, инициатива остаётся за ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что Работино является одной из самых горячих точек этой части фронта. В настоящее время там ведутся бои, в том числе и за центр населённого пункта.
По словам Рогова, российские военные ведут обстрелы с помощью артиллерии и авиации. Украинские войска, в свою очередь, активно используют беспилотники. Также наблюдаются артиллерийские дуэли.
Глава движения уточнил, что отход ВСУ из Работино обнулит те результаты, которые были достигнуты украинской армией в ходе контрнаступления летом.
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По словам Рогова, российские военные ведут обстрелы с помощью артиллерии и авиации. Украинские войска, в свою очередь, активно используют беспилотники. Также наблюдаются артиллерийские дуэли.
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Анастасия Чинкова