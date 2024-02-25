У Украины появилось дальнобойное оружие собственного производства

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Украина самостоятельно произвела дальнобойные ракеты, способные сбивать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе конференции «Украина. Год 2024».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что ВСУ испытают дефицит артиллерийских снарядов, а Россия, в свою очередь, обладает подавляющими силами.
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